Про що сьогодні говорили?

Про податки. Уряд виключив із проєкту держбюджету-2027 до другого читання 67 млрд грн надходжень, які очікував отримати від підвищення ставок ПДВ та акцизу.

Про електроенергію. Після російської атаки 20 листопада Україна повністю згорнула експорт електроенергії, а імпорт сягнув найвищого рівня з середини червня.

Про російську нафту. Росія очікує скорочення видобутку нафти у 2026 році приблизно до 494 млн тонн – на 3,4% проти минулого року та приблизно до рівня 2009-го.

Про транспорт Києва. У Києві люди зможуть безкоштовно користуватися автобусами, якщо інший транспорт зупиниться – уряд і міська влада напрацьовують відповідну систему.

Про секретність у РФ. Федеральна служба безпеки Росії додала дані про іноземні сировину та комплектуючі для зброї до переліку відомостей, передача яких іноземним джерелам може загрожувати безпеці Росії.

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