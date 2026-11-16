Про що сьогодні говорили?

Про допомогу ЄС. Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про енергетику. Через російські атаки 16 листопада без світла залишилася майже половина Дніпра, а міський голова Борис Філатов назвав це шостим блекаутом за останні два тижні.

Про "Королівський смак". Російський удар спричинив масштабну пожежу на підприємстві "Королівський смак", унаслідок якої знищено та пошкоджено виробниче обладнання й втрачено великі обсяги готової продукції.

Про курс валют. У вівторок, 17 листопада, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 24 копійки та становитиме 49,98 грн.

Про кол-центри. Українські шахрайські кол-центри призупиняли роботу в Естонії після початку перших гучних розслідувань НАБУ у серпні. Але вже за 6 тижнів знову повернулись до своєї діяльності.

Ексклюзиви ЕП:

Давали українцям адресу колцентру, а там вже нікого не було: інтервʼю з естонською поліцією

У 2022 році шахрайські колцентри або "дніпровські офіси" виглядали як смішний мем, що розважав українців на тлі великої війни. Ймовірно, більшість громадян вірили, що офіси роблять добру справу, виманюючи кошти в росіян.