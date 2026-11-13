Новини 13 листопада: банк "Нової пошти", зупинка "Королівського Смаку"

Про що сьогодні говорили?

Про банк "Нової пошти". Національний банк погодив купівлю 100% БТА Банку співвласниками "Нової пошти" Володимиром Поперешнюком та В'ячеславом Климовим через компанії групи Nova.

Про російські активи. Бельгійський депозитарій Euroclear може збанкрутувати, якщо заморожені російські активи передадуть для підтримки України, а зобов'язання за цими коштами залишаться в компанії.

Про виробництво олії. Компанія "Віктор і К" ("Королівський Смак") зупиняє виробництво та припиняє закупівлю олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Про відключення. У суботу, 14 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1,5 до 3 черг.

Про Жеваго. У Парижі на запит української прокуратури арештовано маєток українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів.

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