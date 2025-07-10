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Нідерланди виділять ще 30 мільйонів євро на відбудову України

Альона Кириченко — 10 липня, 16:55
Нідерланди виділять ще 30 мільйонів євро на відбудову України
Мінекономіки

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про надання додаткового фінансування – 30 млн євро – в межах програми Ukraine Partnership Facility.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що ця програма діє за підтримки Нідерландської агенції з питань підприємництва й допомагає залучати голландський бізнес до проєктів з відновлення України.

Підписання відбулось у Римі під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC-2025) за участі першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа.

"Завдяки UPF нідерландські компанії зможуть більш активно брати участь у відновленні України в тих сферах, де вони мають досвід: водопостачання, охорона здоров'я, сільське господарство та відновлювані джерела енергії", – зазначив нідерландський міністр.

Повідомляється, що Україна запропонувала Нідерландам спростити участь українських компаній у виставках і бізнес-заходах. Йшлося про вихід на ринок агропродукції, легкої промисловості та ІТ-послуг.

Крім цього, обговорили розвиток портів, систем зрошення і водного управління.

Також Україна запропонувала укласти технічні угоди про співпрацю в сфері медицини та реабілітації, зокрема – через обміни між медичними закладами.

Також Свириденко закликала Нідерланди підтримати 18-й санкційний пакет ЄС проти Росії, зокрема обмеження в енергетичному та фінансовому секторах і створення Міжнародної компенсаційної комісії для виплат жертвам російської агресії.

Нагадаємо:

У березні Нідерланди ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.

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