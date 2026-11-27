Через послідовне руйнування ворогом систем енергопостачання в низці областей та міст України з настанням осінньо-зимового періоду почались тривалі відключення електроенергії. Так, в Одеській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській областях мешканці вже звертались до відділень Ощадбанку, аби зарядити мобільний телефон та інші гаджети, перепочити, бути на зв'язку з рідними та близькими.

Минулої зими відділення Ощадбанку були відкриті для всіх, хто потребував допомоги у період тривалих відключень електроенергії та опалення. Так само банк готовий підтримати українців і зараз. Відділення Ощаду відкриті з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00. Скористатись ними можуть не лише клієнти Ощаду, а й усі, хто потребує такої підтримки під час блекаутів. Крім того, у відділеннях можна скористатись основними фінансовими послугами: зняти готівку, здійснити переказ, оплатити комунальні послуги тощо.

"Ощадбанк має найбільшу мережу відділень – 1103, з них 441 – відділення POWER BANKING, обладнані засобами резервного живлення для роботи під час тривалих відключень електроенергії. Ми робимо все можливе, аби навіть у найскладніших умовах забезпечити стабільність надання фінансових послуг та підтримку економіки країни. Так само банк залишається надійним партнером для забезпечення стійкості кожного українця, адже можливість обігрітись, зарядити гаджети, залишатись на зв'язку з близькими є надважливою потребою зараз, коли ворог вчергове намагається зруйнувати нашу енергосистему. Ми дякуємо всім нашим понад 6 мільйонам клієнтів та всім українцям за довіру до банку і нагадуємо: Ощад завжди поруч!" — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Графік роботи відділень оновлюється щодня. Актуальну інформацію про їх розташування та режим роботи можна знайти на офіційному сайті Ощадбанку та в Google Maps.