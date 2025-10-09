Нафтогаз залучив 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для закупівлі імпортного газу

Група Нафтогаз залучила кредит у сумі 3 млрд грн від Ощадбанку. Ці кошти буде спрямовано на закупівлю імпортного природного газу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Потребу в імпорті додаткових обсягів газу спричинено масованими ворожими атаками на об’єкти газової інфраструктури. Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів. Вдячний команді уряду та Ощадбанку за підтримку", – зазначив Сергій Корецький.

Взаємовигідна плідна співпраця між НАК "Нафтогаз України" та Ощадбанком триває понад п’ятнадцять років. Ощад здійснює комплексне банківське обслуговування групи Нафтогаз, зокрема в частині кредитування.