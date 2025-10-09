Українська правда
Нафтогаз залучив 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для закупівлі імпортного газу

9 жовтня, 16:00

Група Нафтогаз залучила кредит у сумі 3 млрд грн від Ощадбанку. Ці кошти буде спрямовано на закупівлю імпортного природного газу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Потребу в імпорті додаткових обсягів газу спричинено масованими ворожими атаками на об’єкти газової інфраструктури. Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів. Вдячний команді уряду та Ощадбанку за підтримку", – зазначив Сергій Корецький.

Взаємовигідна плідна співпраця між НАК "Нафтогаз України" та Ощадбанком триває понад п’ятнадцять років. Ощад здійснює комплексне банківське обслуговування групи Нафтогаз, зокрема в частині кредитування.

"Підтримка енергетичної безпеки країни – один з пріоритетів у роботі Ощадбанку. Особливо в період повномасштабної війни, коли ворог руйнує об’єкти генерації, електромережі, газопровідну інфраструктуру. Звісно, ми не могли не підтримати наших постійних партнерів – групу Нафтогаз – у підготовці до опалювального сезону", – зауважив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

