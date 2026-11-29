За тиждень з 23 по 27 листопада Національний банк України продав на міжбанку 1,45 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 23 по 27 листопада Нацбанк продав на міжбанку 1454,32 млн дол, що на 8,44 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому НБУ не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 27 листопада, офіційний курс долара до гривні знизився на 16 копійок та становив 45,11 грн.