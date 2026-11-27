Уряд заклав у 31 раз більше грошей на страхування воєнних ризиків
ДСНС
У доопрацьованому проєкті держбюджету-2027 фінансування страхування воєнних ризиків збільшили з 1 млрд до 31 млрд грн.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
За її словами, Мінекономіки також шукає на цей напрям ще $2–3 млрд у міжнародних партнерів.
Додатково передбачили можливість компенсувати воєнні ризики власникам, операторам і фрахтувальникам суден.
Уряд уже направив оновлений проєкт бюджету до парламенту. Засідання бюджетного комітету очікують наприкінці наступного тижня, голосування в залі планують на 9 грудня.
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