У доопрацьованому проєкті держбюджету-2027 фінансування страхування воєнних ризиків збільшили з 1 млрд до 31 млрд грн.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, Мінекономіки також шукає на цей напрям ще $2–3 млрд у міжнародних партнерів.

Додатково передбачили можливість компенсувати воєнні ризики власникам, операторам і фрахтувальникам суден.

Уряд уже направив оновлений проєкт бюджету до парламенту. Засідання бюджетного комітету очікують наприкінці наступного тижня, голосування в залі планують на 9 грудня.