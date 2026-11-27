З 1 грудня monobank, ПУМБ та А-Банк зменшать місячні ліміти вихідних операцій для нових, неактивних ФОПів та підприємців із ризиковою активністю.

Про це повідомляє Delo із посиланням на відповіді банків.

Обмеження залежатимуть від групи платника єдиного податку:

для першої групи ліміт знизять із 600 тисяч до 400 тисяч грн на місяць;

для другої та третьої груп — із 3 млн до 1 млн грн на місяць.

Ліміти рахують за сумою вихідних операцій, зокрема переказів і зняття готівки, у кожному банку окремо. На надходження коштів від покупців ці обмеження не поширюються.

Якщо встановленої суми недостатньо, підприємець може попросити підвищити ліміт, надавши документи про діяльність — договори, накладні, податкові декларації чи виписки з іншого банку.

У ПриватБанку та Ощадбанку такі обмеження запрацювали з 14 листопада.

Нагадаємо:

14 травня 25 банків та небанківських фінустанов підписали оновлений меморандум про прозорість платіжного ринку. Мета обмежень — боротьба зі схемами "дропів", які передають доступ до своїх рахунків для незаконних операцій.