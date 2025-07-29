Монети номіналом 10 копійок можуть вилучити з обігу

Національний банк розглядає можливість поступово вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

В Нацбанку зазначають, що якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

"Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дасть змогу скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", – вважають в НБУ.

Тому Національний банк пропонує з 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Відповідно припиниться карбування цих монет та поповнення ними готівкового обігу (додатковий випуск).

Проте ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття Нацбанком окремого рішення про їх остаточне вилучення).

Банки України зможуть приймати від громадян та бізнесу монети номіналом 10 копійок для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій, зазначає регулятор.

Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Крім того, ці розмінні монети продовжать виконувати функцію засобу платежу в торговельній мережі: у разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе і надалі ними розраховуватися, а у разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати покупцеві решту цим номіналом.

Водночас, якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку.

Так, з 1 жовтня 2025 року під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводити заокруглення загальних сум у чеку пропонується за такими правилами: