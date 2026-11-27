Кількість нових позик у мікрокредитних організацій з початку року майже не змінилась, але українці почали позичати більші суми.

Про це повідомляє Опендатабот.

За три квартали року українці оформили 6,3 млн мікрокредитів, що на 3% менше, ніж торік. Водночас загальна сума позик зросла у 1,5 раза: з 40,8 млрд грн до 59,5 млрд грн.

"Українці не стали частіше брати мікрокредити, втім позичають дедалі більші суми. У третьому кварталі 2026 року середня позика становила 10,4 тис грн. Рік тому – 6,7 тис грн", – йдеться в дослідженні.

Аналітики вказують, що разом із сумами ростуть і борги. На початок жовтня українці заборгували МФО 36,1 млрд грн. Лише від початку року борги побільшали на 8,4 млрд грн, або на 30%. За рік – у 1,5 раза.

Сума за чинними договорами за рік зросла більш ніж удвічі – з 26,8 до 56,7 млрд грн. Самих договорів при цьому побільшало лише на 15%, до 3,88 млн.

За 9 місяців року десять найбільших МФО отримали 20,1 млрд грн доходу, що на 22% більше, ніж торік. Прибутки зростають ще стрімкіше: чистий прибуток десятки збільшився у 1,7 раза – до 1,95 млрд грн.

Лідером за доходом залишається Укр Кредит Фінанс – 3,1 млрд грн, або ж 15% сукупного доходу десятки. За рік він зріс на 8%, натомість прибуток – більш ніж удвічі.

Найбільше чистого прибутку отримав Споживчий Центр – 556 млн грн, або ж 28% сукупного прибутку топ-10. Дохід компанії зріс на 34%, а прибуток – у 1,8 раза.

Найбільший приріст як доходу, так і прибутку серед десятки продемонструвала Бізпозика. Дохід компанії зріс майже вдвічі – до 1,78 млрд грн, а прибуток – у 2,7 раза, до 189 млн грн.

Загалом доходи зросли у 9 з 10 найбільших МФО.

Нагадаємо:

Українці за перше півріччя 2026 року уклали 4,2 млн договорів на 37,5 млрд грн з мікрофінансовими організаціями, середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза.