Ринок криптовалютних платежів стрімко розвивається, а разом із ним зростає попит на зручні фінансові інструменти, які дозволяють використовувати цифрові активи у повсякденному житті. Саме на перетині криптовалют та традиційних фінансів розвивається LemoCard — мультикарткова платформа, що об'єднує криптовалютні платежі, банківські перекази та міжнародну платіжну інфраструктуру.

Не просто криптокартка, а ціла платіжна екосистема

Одна з головних особливостей LemoCard — підтримка кількох карткових провайдерів в межах єдиної платформи. Такий підхід дозволяє не залежати від одного постачальника карткових послуг та розширювати доступні платіжні можливості.

Користувачі можуть випустити віртуальну картку всього за кілька хвилин через Telegram, вебверсію або мобільні застосунки для Android та iOS.

Наразі доступні дві картки Mastercard у євро. Наступним етапом розвитку стане запуск карток Visa у доларах США, що дозволить розширити вибір платіжних інструментів і валют.

Персональний європейський IBAN та SEPA-перекази

Важливою перевагою LemoCard є вихід за межі звичайних криптокарток.

Платформа пропонує персональні європейські IBAN у євро, які дозволяють не лише здійснювати перекази між власними рахунками, а й отримувати та надсилати кошти третім особам через SEPA.

Це відкриває додаткові можливості для людей, які живуть за кордоном, працюють із міжнародними клієнтами або регулярно користуються фінансовими сервісами в Європі.

Таким чином, LemoCard прагне об'єднати в одному інтерфейсі можливості криптовалютних платежів і традиційних європейських переказів.

Apple Pay, Google Pay та фізичні картки

LemoCard орієнтується на повсякденне використання, тому підтримує Apple Pay та Google Pay. Це дозволяє оплачувати покупки смартфоном або іншими сумісними пристроями.

Для користувачів, які віддають перевагу класичному способу оплати, передбачена можливість замовлення фізичної картки з доставкою поштою.

Випуск картки передбачає обов'язкову процедуру верифікації особи (KYC), що є стандартною практикою для фінансових сервісів такого типу.

Прозорі умови та зрозуміла комісійна модель

Комісія за поповнення картки криптовалютою з конвертацією в євро становить 2,5%. SEPA перекази 0,5%.

У LemoCard зазначають, що під час вибору платіжного сервісу важливо враховувати не лише заявлену комісію за поповнення, а й повну вартість операції: конвертацію валют, додаткові збори та інші можливі платежі.

Саме тому команда робить акцент на зрозумілій тарифній моделі без необхідності орієнтуватися виключно на рекламні цифри.

Партнерська програма: можливість заробляти на обороті

Окремою особливістю LemoCard є дворівнева реферальна програма.

Користувач отримує винагороду в розмірі 0,25% від обороту безпосередньо запрошених ним друзів, а також 0,25% від обороту користувачів другого рівня — тих, кого запросили його реферали.

Це створює додаткову мотивацію користуватися платформою та розвивати власну мережу запрошених користувачів.

Підтримка користувачів п'ятьма мовами 24/7

Для міжнародного продукту важлива не лише технологічна складова, а й доступність підтримки.

LemoCard забезпечує цілодобову підтримку п'ятьма мовами, включно з українською. Це дозволяє користувачам отримувати допомогу незалежно від країни перебування та часу звернення.

LemoCard — криптовалюта, якою можна користуватися щодня

Головна ідея LemoCard — зробити використання криптовалюти максимально наближеним до звичайних фінансових операцій.

Оплачувати покупки, користуватися Apple Pay та Google Pay, здійснювати SEPA-перекази, отримувати кошти на персональний європейський IBAN і керувати картками в одному сервісі — саме такий підхід лежить в основі розвитку платформи.

LemoCard — це спроба об'єднати криптовалюту та традиційні фінанси в одному зручному платіжному інструменті.

Випустити віртуальну криптокартку можна за кілька хвилин:

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