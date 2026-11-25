У середу, 25 листопада, готівкова гривня в банках ослабилась на тлі підвищення офіційних курсів долара та євро.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,12 – 45,77 грн (на 24 листопада: 45,05 – 45,68 грн);

Євро: 49,41 – 50,20 грн (на 24 листопада: 49,32– 50,14 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 44,10 – 45,70 грн;

Ощадбанк – 45,10 – 45,80 грн;

Укрсиббанк – 45,05 – 45,75 грн;

ПУМБ – 45,20 – 45,80 грн;

Райффайзен – 45,10 – 45,65 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 49,25 – 50,25 грн;

Ощадбанк – 49,35 – 50,35 грн;

Укрсиббанк – 49,30 – 50,30 грн;

ПУМБ – 49,70 – 50,40 грн;

Райффайзен – 49,10 – 49,94 грн.

Нагадаємо:

24 листопада офіційний курс долара до гривні збільшився на 27 копійок та становить 45,35 грн, курс євро зріс на 15 копійок до 49,60 грн.