Курс валют на 25 листопада: долар та євро подорожчали
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У середу, 25 листопада, готівкова гривня в банках ослабилась на тлі підвищення офіційних курсів долара та євро.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,12 – 45,77 грн (на 24 листопада: 45,05 – 45,68 грн);
Євро: 49,41 – 50,20 грн (на 24 листопада: 49,32– 50,14 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 44,10 – 45,70 грн;
- Ощадбанк – 45,10 – 45,80 грн;
- Укрсиббанк – 45,05 – 45,75 грн;
- ПУМБ – 45,20 – 45,80 грн;
- Райффайзен – 45,10 – 45,65 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 49,25 – 50,25 грн;
- Ощадбанк – 49,35 – 50,35 грн;
- Укрсиббанк – 49,30 – 50,30 грн;
- ПУМБ – 49,70 – 50,40 грн;
- Райффайзен – 49,10 – 49,94 грн.
Нагадаємо:
24 листопада офіційний курс долара до гривні збільшився на 27 копійок та становить 45,35 грн, курс євро зріс на 15 копійок до 49,60 грн.
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