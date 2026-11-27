У п'ятницю, 27 листопада, готівкові курси долара та євро в касах банків відреагували на зниження офіційних курсів Нацбанку.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,94 – 45,52 грн (на 26 листопада: 44,99 – 45,56 грн);

Євро: 49,32 – 50,06 грн (на 26 листопада: 49,34– 50,07 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 44,85 – 45,45 грн;

Ощадбанк – 44,90 – 45,45 грн;

Укрсиббанк – 44,85– 45,45 грн;

ПУМБ – 45,10 – 45,70 грн;

Райффайзен – 44,90 – 45,42 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 49,05 – 50,05 грн;

Ощадбанк – 49,15 – 50,10 грн;

Укрсиббанк – 49,15 – 50,10 грн;

ПУМБ – 49,60 – 50,30 грн;

Райффайзен – 49,10 – 49,80 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 27 листопада, офіційний курс долара до гривні знизився на 16 копійок та становить 45,11 грн.