Курс валют на 27 листопада: долар та євро продовжують дешевшати
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У п'ятницю, 27 листопада, готівкові курси долара та євро в касах банків відреагували на зниження офіційних курсів Нацбанку.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,94 – 45,52 грн (на 26 листопада: 44,99 – 45,56 грн);
Євро: 49,32 – 50,06 грн (на 26 листопада: 49,34– 50,07 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 44,85 – 45,45 грн;
- Ощадбанк – 44,90 – 45,45 грн;
- Укрсиббанк – 44,85– 45,45 грн;
- ПУМБ – 45,10 – 45,70 грн;
- Райффайзен – 44,90 – 45,42 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 49,05 – 50,05 грн;
- Ощадбанк – 49,15 – 50,10 грн;
- Укрсиббанк – 49,15 – 50,10 грн;
- ПУМБ – 49,60 – 50,30 грн;
- Райффайзен – 49,10 – 49,80 грн.
Нагадаємо:
У п'ятницю, 27 листопада, офіційний курс долара до гривні знизився на 16 копійок та становить 45,11 грн.
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