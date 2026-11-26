Нацбанк показав курс долара та євро на 27 листопада: валюта продовжує падати
Курс валют продовжив падіння, гривня посилюється
Фото: Getty Images
У п'ятницю, 27 листопада, офіційний курс долара до гривні знизиться на 16 копійок та становитиме 45,11 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро знизиться на 4 копійки та становитиме 49,49 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 27 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,11 грн (44,27 грн станом на 25 листопада);
- 1 євро – 49,49 грн (49,53 грн станом на 25 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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