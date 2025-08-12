Курс валют на 12 серпня: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 12 серпня, офіційний курс долара до гривні зріс на 6 копійок, євро не змінивсь.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,44 грн, євро - 48,19 грн (на 11 серпня долар - 41,38 грн, євро - 48,19 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,37 - 41,45 грн. Євро - 48,17 та 48,38 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 11 серпня - 41,20 - 41,70 грн);
- Євро - 47,90 - 48,59 грн (курс на 11 серпня - 48,00 - 48,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,25 - 41,54 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,60 - 48,60 грн;
- Ощадбанк - 47,90 - 48,70 грн;
- Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;
- ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;
- Райффайзен - 47,80 - 48,35 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.
Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?