Нацбанк показав, яким буде курс валют після вихідних
Фото: Getty Images
У понеділок, 30 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 9 копійок та становитиме 45,01 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 14 копійок і становитиме 49,35 грн.
Офіційні курси на понеділок 30 листопада встановлено на такому рівні:
1 долар США – 45,01 грн (45,10 грн станом на 27 листопада);
1 євро – 49,35 грн (49,49 грн станом на 27 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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