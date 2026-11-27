Уряд виключив із проєкту держбюджету-2027 до другого читання 67 млрд грн надходжень, які очікував отримати від підвищення ставок ПДВ та акцизу.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Ідею підвищення ставок ПДВ і акцизу прибрали – ентузіазму в парламенті вона не викликала", – зазначила вона.

Загалом прогноз власних доходів бюджету без грантів зменшили на 49 млрд грн. Окрім підвищення податків, уряд відмовився розраховувати на майже 65 млрд грн від "детінізації" на митниці.

Голосування за бюджет у другому читанні планують на 9 грудня.

Нагадаємо:

28 жовтня Рада підтримала проєкт бюджету-2027 у першому читанні та передала його уряду на доопрацювання.