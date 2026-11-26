Страхова компанія ІНГО завершила врегулювання масштабного воєнного збитку, за результатами якого виплатила 226,6 млн грн страхового відшкодування. Внаслідок російського ракетного удару українське підприємство втратило значну частину сортувальної інфраструктури, а роботу двох логістичних хабів було повністю зупинено. Страхове відшкодування за руйнування великого логістичного комплексу у Київській області становило 5 млн доларів США (повний ліміт, передбачений договором страхування воєнних ризиків).

Страховий випадок стався влітку 2026 року, коли під час масованої повітряної атаки росії три ракети влучили в логістичний термінал у передмісті Києва. Внаслідок ударів обвалилися конструкції покрівлі, під якими перебувало основне автоматизоване сортувальне обладнання. Виникла пожежа, були пошкоджені складські конструкції та інженерні комунікації. Руйнування охопили кілька тисяч квадратних метрів. Загальна площа комплексу становила близько 24 тис. кв. м.

"Масштаб шкоди був таким, що максимального страхового покриття не вистачило для компенсації всіх втрат підприємства. Проте збитки були підтверджені і ми виконали свої зобов'язання в повному обсязі. Для компанії принципово, щоб навіть у таких складних випадках страхувальник отримував саме той фінансовий захист, який передбачено договором. Особливо коли йдеться про інфраструктуру, від якої залежить щоденна робота великого бізнесу", – зазначив голова правління ІНГО Андрій Семченко.

Договір страхування охоплював будівлі, внутрішнє оздоблення, інженерні комунікації, складське та сортувальне обладнання й офісну техніку. Перестраховий захист організувало українське представництво Pragma Insurance Brokers. Разом зі страховим брокером "СБ Малакут" компанія формує єдину брокерську групу, що спеціалізується на страховому та перестраховому посередництві.

"У таких випадках результат значною мірою залежить від того, наскільки правильно організоване перестрахування ще до настання страхової події. Важливо не лише знайти надійних перестраховиків, а й забезпечити чіткі умови покриття та зрозумілий порядок врегулювання. У цьому випадку нам вдалося узгодити роботу всіх учасників процесу, підтвердити збитки необхідними документами та отримати перестрахове відшкодування без затримок", – додав керуючий партнер "СБ Малакут" Олексій Березін.

Однією з головних складностей врегулювання стала оцінка пошкоджень високотехнологічного комплексу. Автоматизовані сортувальні лінії, конвеєри, складські конструкції та інженерні системи були взаємопов'язаними елементами інфраструктури. Повна оцінка руйнувань потребувала б детального обстеження будівель, розрахунку обсягів відновлювальних робіт і підготовки проєкту реконструкції.

Тому під час врегулювання сторони погодили інший підхід: зосередити оцінку на основному технологічному обладнанні. Його очікувана вартість дозволяла встановити збиток, достатній для виплати повного ліміту страхового покриття, без необхідності оцінювати кожен пошкоджений елемент комплексу.

Під час оглядів на місці фахівці ідентифікували пошкоджені активи та встановили ступінь їх руйнування. Окремо перевірили схеми розміщення обладнання, технічні характеристики, закупівельні документи та облікові дані підприємства. На основі зібраних матеріалів незалежний експерт визначив актуальну вартість пошкодженого обладнання на суму 8,75 млн доларів США.

"Під час врегулювання великих збитків важливо не лише встановити їх розмір, а й правильно визначити обсяг необхідної експертизи. У цьому випадку повна оцінка всіх руйнувань потребувала б значно більше часу й ресурсів, хоча не вплинула б на кінцеву суму відшкодування. Ми мали отримати достатнє документальне підтвердження збитку в межах умов договору. Саме цей принцип визначав підхід до врегулювання", – пояснив Олександр Колпаков, керівник управління врегулювання майнових збитків ІНГО.