Зберігач мільярдів Росії боїться збанкрутувати через їх передачу Україні

Бельгійський депозитарій Euroclear може збанкрутувати, якщо заморожені російські активи передадуть для підтримки України, а зобов'язання за цими коштами залишаться в компанії.

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, будь-яка передача активів потребуватиме постійних гарантій держав ЄС — до завершення війни або припинення зобов'язань Euroclear щодо повернення коштів.

У депозитарії зберігають близько 185 млрд євро заморожених активів російського Центробанку. Вони становлять понад 80% балансу Euroclear.

Частина європейських країн прагне використати ці кошти на користь України, однак Бельгія виступає проти такого плану.

Водночас процентні доходи від заморожених активів уже спрямовують Єврокомісії для України за згодою акціонерів Euroclear. Їхня сума сягнула майже 8 млрд євро.

Нагадаємо:

У червні Euroclear звернувся до бельгійського суду, щоб заблокувати виконання російського судового рішення про стягнення з депозитарію близько 220 млрд євро через заморожування активів РФ.

Компанія також повідомляла про погрози російського Центробанку конфіскувати її активи за межами ЄС.