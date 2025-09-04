Зростання тарифів на комунальні послуги неминуче — НБУ

В Україні підвищення житлово-комунальних тарифів для населення неминуче і рано чи пізно вони зростуть.

Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо кілька років якісь тарифи не змінюються, а потім вони піднімаються в рази, то це не та ситуація, яка дозволяє нам належним чином управляти інфляційними процесами", - зазначив Ніколайчук.

В НБУ вважають, що сьогоднішнє субсидіювання цін на житлово-комунальні послуги є достатньо дорогим для держави.

"Це створює додатковий тиск на бюджет, на квазібюджетні баланси. Тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами", - зазначив перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо:

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал 2025 року.