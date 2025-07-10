Гетманцев про оподаткування солодких напоїв: Немає обґрунтованої економічної логіки

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що обережно ставиться до ідеї Кабміну про оподаткування солодких напоїв.

Про це він розповів у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

"Нові податки – це завжди погано, а тут ще й немає навіть обґрунтованої економічної логіки. Адміністрування складне, а фіскальний ефект "шалений" – аж 8 мільярдів на рік. Для розуміння – в три рази менше за обсяги бюджетних втрат від тіньового тютюну", - зазначив Гетманцев.

Він вважає, що зараз не може йти мова про подібні нові податки. В тіні, у різних схемах та різних галузях, втрачаються мільярди доларів.

"На це не можна широко закривати очі – саме там необхідній для наповнення бюджету ресурс", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо:

В Україні розглядається введення акцизного податку на солодкі напої. Законопроєкт передбачає встановлення ставки у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою, що містить цукор чи інші підсолоджувачі.