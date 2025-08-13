Бізнес, пошкоджений війною, може отримати до 16 мільйонів гранту на відновлення: деталі

Підприємці, чиє виробництво постраждало від обстрілів, можуть отримати до 16 млн грн гранту Мінекономіки на відновлення діяльності.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Заявки приймаються через "Дію".

За її словами, кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. 13 серпня така можливість з'явилася у "Дії".

Деталі оновленої програми грантів для переробних підприємств:

Якщо обладнання знищене війною — грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава.

При купівлі українського обладнання — компенсація 70% вартості.

Грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Термі ухвалення рішення - до місяця.

Серед умов - створити від 5 робочих місць і в такому випадку можна працювати щонайменше 3 роки.

Раніше програма підтримки переробної промисловості вже допомогла залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити понад 20 000 робочих місць.

Нагадаємо:

16 підприємств та підприємців зможуть отримати державну підтримку за програмою "Гранти для переробних підприємств".