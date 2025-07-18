Ухилення від податків: БЕБ передало до суду справу проти керівника Полтавського ГЗК

Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування та передало до суду обвинувальний акт щодо керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що керівник Полтавського ГЗК, одного з найбільших у світі гірничо-збагачувальних комбінатів, організував схему з умисного заниження цін на залізорудну продукцію під час експорту до пов'язаних компаній-нерезидентів у країнах Європи та Близького Сходу. Для цього, за версією слідства, він нібито вносив неправдиві відомості до офіційних документів підприємства.

Слідство вважає, що такі дії призвели до ненадходження в державний бюджет понад 1,7 мільярда гривень податку на прибуток.

Керівнику Полтавського ГЗК повідомили про підозру за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та видачу завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою.

Посаду керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату обіймає Віктор Лотоус.

Полтавський ГЗК здійснює видобуток, переробку й експорт залізної руди та є платником рентної плати за користування родовища залізних руд. Він входить до групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником якого є Костянтин Жеваго.

Нагадаємо:

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури раніше передали до суду інший обвинувальний акт стосовно голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса і ще трьох менеджерів компанії.

Голові правління комбінату інкримінують незаконне видобування корисних копалин, зловживання повноваженнями та легалізацію майна в особливо великому розмірі.