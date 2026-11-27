Антимонопольний комітет визнав, що дві компанії, а саме ТОВ "Бауарт" і ТОВ "Турел індастріс" вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у торгах на закупівлю гранітних щебеню та відсіву для Хмельницькобленерго.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Очікувана вартість торгів для комунального підприємства становила понад 20 млн грн.

"За результатами розгляду справи Комітет встановив сукупність обставин і фактів, які свідчать про узгодженість та скоординованість поведінки товариств, що призвело до усунення конкуренції між ними під час участі в зазначених торгах", - йдеться в повідомленні.

АМКУ визнав такі дії ТОВ "Бауарт" і ТОВ "Турел індастріс" порушенням,у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Комітет оштрафував товариства на загальну суму майже 7,4 млн грн.

Нагадаємо:

ТОВ "Де Трейдинг" і ТОВ "Торгова електрична компанія" заплатять 110 млн грн за узгоджені дії на п'яти торгах з постачання електроенергії. Очікувана вартість цих закупівель — понад 1,5 млрд грн.