Експорт електроенергії з України зріс майже вдвічі

У квітні експорт електроенергії з України зріс до понад 150 тис. МВт-год, що майже вдвічі більше порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

За даними моніторингу, найбільше електроенергії експортувалось 22-25 квітня, понад 11 тис. МВт-год.

Найбільші імпортери – Угорщина (38%) та Молдова (35%).

Крім того, як повідомляє видання, імпорт електроенергії до України у квітні скоротився на 31%, у порівнянні з березнем - до 187 тис. МВт-год.

Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини, 44%, Словаччини та Польщі (по 18%).

Як показує моніторинг, пік імпорту був 11 квітня, понад 20 тис. МВт-год, а вже після 20 квітня обсяги поставленої електроенергії з-закордону значно скоротились.

Нагадаємо:

Україна у березні 2025 року збільшила імпорт електроенергії на 11% порівняно з лютим – до 272 000 МВт-год.

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт.