Україна хоче укласти контракт на поставки СПГ із США

Зеленський зазначив, що Україна хоче стати хабом для постачання американського скрапленого природного газу з України до ЄС.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтервʼю для Reuters.

За словами Зеленського, такі проєкти цікавлять як адміністрацію Трампа, так і Україну.

Президент зазначив, що Україна має підготований хаб та розвинуту мережу газопроводу для поставок до Європи.

"Так у нас є свій натуральний газ, є нафта, але ми готові і хочемо мати контракти щодо поставок в Україну СПГ із США і авжеж ми будемо хабом для усієї Європи", – зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що Україна готова пускати американських інвесторів у проєкти повʼязані із газом.

Він також додав, що питання постачання американського СПГ є безпековим для України та Європи, адже таким чином зʼявиться альтернатива російському газу.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський зазначив, що Путін захопив українських ресурсів на трильйони і у разі припинення вогню без деокупації територій, зможе використати ці ресурси для підготовки нової війни.