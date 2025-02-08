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Україна хоче укласти контракт на поставки СПГ із США

Володимир Тунік-Фриз — 8 лютого, 14:05
Україна хоче укласти контракт на поставки СПГ із США
Getty Images

Зеленський зазначив, що Україна хоче стати хабом для постачання американського скрапленого природного газу з України до ЄС.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтервʼю для Reuters.

За словами Зеленського, такі проєкти цікавлять як адміністрацію Трампа, так і Україну.

Президент зазначив, що Україна має підготований хаб та розвинуту мережу газопроводу для поставок до Європи.

"Так у нас є свій натуральний газ, є нафта, але ми готові і хочемо мати контракти щодо поставок в Україну СПГ із США і авжеж ми будемо хабом для усієї Європи", – зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що Україна готова пускати американських інвесторів у проєкти повʼязані із газом.

Він також додав, що питання постачання американського СПГ є безпековим для України та Європи, адже таким чином зʼявиться альтернатива російському газу.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський зазначив, що Путін захопив українських ресурсів на трильйони і у разі припинення вогню без деокупації територій, зможе використати ці ресурси для підготовки нової війни.

газ США ЄС війна

війна

Україна хоче укласти контракт на поставки СПГ із США
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