Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що не бачить жодних ознак зацікавленості будь-якої європейської країни у відновленні імпорту російських енергоносіїв, відповідаючи на запитання щодо повідомлень ЗМІ про нібито плани США сприяти продажу російського газу до Європи.

Про це повідомляє Reuters.

"Європейські країни висловилися голосно й чітко. Вони зробили ставку на Росію щодо свого енергетичного майбутнього — не лише щодо природного газу, а й щодо нафти та вугілля, — і ця ставка не виправдалася.

Я не чув, щоб хоча б одна європейська країна виявляла зацікавленість у відновленні імпорту енергоносіїв із Росії", — заявив він на прес-конференції в рамках "Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва" у Варшаві.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що високопоставлені російські та американські чиновники, зокрема спеціальний посланник США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", які постачали газ до Європи через Німеччину до того, як Росія вторглася в Україну.

Газопроводи "Північний потік" наразі перебувають під санкціями США та ЄС, що робить будь-яке відновлення їхньої роботи незаконним, але потенційна участь США у власності може спонукати Вашингтон пом'якшити свою позицію.

"Ні, я не можу цього підтвердити. Я читаю у пресі найрізноманітніші речі, і скажу вам: висуваються найрізноманітніші ідеї", — сказав Райт.

Європейський Союз поступово відмовляється від російських енергоносіїв з того часу, як Москва розпочала війну в Україні у 2022 році. Він планує повністю припинити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) до кінця 2026 року, а імпорт газу трубопроводами — до кінця 2027 року.

Польська енергетична компанія "Орлен" у середу підписала угоди про потенційне постачання СПГ до Угорщини та Словаччини — країн-членів ЄС, які найбільше постраждають від планів ЄС щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

"Щодо російських енергетичних угод, я не можу нічого сказати про майбутнє після війни".

Нагадаємо:

Росія у жовтні імпортувала морем рекордні 390 тисяч тонн бензину після українських ударів, які пошкодили нафтопереробні заводи та скоротили виробничі потужності.