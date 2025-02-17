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В Україні запровадили аварійні відключення світла

Артур Крижний, Володимир Тунік-Фриз — 17 лютого, 08:39
В Україні запровадили аварійні відключення світла
Getty Images

Енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та "Укренерго".

"Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Енергетики переконують, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес.

"Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - пояснили в "Укренерго".

Зранку стало відомо, що екстрені відключення запровадили у Києві та двох областях - Київській та Дніпропетровській.

В ДТЕК тоді не назвали причини введення обмежень, однак вони можуть бути повʼязані із пониженням температури повітря та обстрілами росіян.

Київ енергетика електроенергія Світло

електроенергія

В Україні запровадили аварійні відключення світла
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