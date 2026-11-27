Світовий ринок дизелю може перейти в дефіцит у другому кварталі 2027 року через ремонти нафтопереробних заводів та перебої з постачанням із Росії й Близького Сходу.

Про це пише Reuters із посиланням на галузеві прогнози.

Експорт газойлю з Близького Сходу залишається приблизно на рівні третини обсягів до війни з Іраном, попри відновлення постачань сирої нафти.

Російський експорт дизелю через атаки на НПЗ скоротився приблизно з 800 тисяч до 200 тисяч барелів на добу, повідомив аналітик Міжнародного енергетичного агентства Тім Гулд.

Запаси пального також залишаються низькими. У європейському хабі Амстердам–Роттердам–Антверпен запаси газойлю на 19% менші, ніж рік тому.

За прогнозом Energy Aspects, найбільший дефіцит у першому півріччі 2027 року очікується в Європі та Латинській Америці. У Kpler прогнозують, що ціни на дизель залишатимуться високими протягом першого півріччя і, можливо, довше.

Водночас ф'ючерси на дизель у листопаді подешевшали на 24% услід за нафтою.

Нагадаємо:

За оцінками Rystad Energy, станом на 23 листопада російські НПЗ скоротили переробку нафти до мінімуму за понад 20 років – до 2,6-2,7 млн барелів на добу, майже вдвічі проти кінця жовтня.