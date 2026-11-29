На засіданні в неділю ОПЕК+ має намір залишити цільові показники видобутку нафти без змін у першому кварталі 2027 року, оскільки війна в Ірані перешкоджає експорту з країн Перської затоки, а члени організації сперечаються щодо обсягів, які вони здатні видобувати.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Війна та розбіжності щодо виробничих потужностей загрожують ОПЕК+ ще одним складним роком, оскільки конкурент — США — продовжує завойовувати частку ринку та використовує розбіжності всередині групи.

ОПЕК+ планувала встановити нові цільові показники видобутку на 2027 рік і вперше в історії доручила провести аналіз виробничих потужностей членів організації, щоб визначити ці показники на недільному засіданні.

Однак це завдання ускладнилося після того, як Ірак і Казахстан оскаржили оцінки потужностей, назвавши їх занадто низькими, повідомили джерела в ОПЕК+, обізнані з ходом обговорень.

З того часу група схилилася до того, щоб залишити цільові показники видобутку без змін у першому кварталі 2027 року, і досягла принципової згоди щодо цього, повідомили джерела в п'ятницю.

Аналітична компанія Rapidan Energy Group, що спеціалізується на нафтовому ринку, також не очікує змін у цільових показниках видобутку через невизначеність щодо тривалості конфлікту між США та Іраном та його впливу на видобуток і експорт нафти, йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку цього року закликала Венесуелу та Ірак розглянути можливість виходу з ОПЕК і перешкодила Венесуелі сплатити щорічні членські внески до організації.