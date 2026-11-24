США розслідують можливу причетність Ірану та Росії до кібератак, цілями яких могли стати до 50 танкерів із нафтою та іншими небезпечними вантажами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, під атаки могли потрапити судна, які перевозять нафту, скраплений нафтовий газ, хімічну продукцію та інші вибухонебезпечні речовини. Видання посилається на американських посадовців та інших співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Деякі судна також отримували попередження та погрози підривом.

Іран розглядають як головного підозрюваного. Водночас американська влада перевіряє і можливу причетність Росії.

Reuters зазначає, що не зміг незалежно підтвердити повідомлення WSJ.

Нагадаємо:

24 листопада нафта продовжила дешевшати попри ризики для судноплавства в Ормузькій протоці. Brent опустилася до $88,71 за барель, WTI — до $79,57 на тлі зростання пропозиції та очікувань надлишку на ринку.