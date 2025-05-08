США і Кремль таємно обговорюють повернення газу РФ до Європи

Попри "заморожені" енергетичні відносини Європи з РФ, представники Вашингтона і Москви провели переговори щодо можливої допомоги США у відновленні продажу російського газу на європейський ринок.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європа суттєво скоротила імпорт російського газу. Через це наступного року російська компанія "Газпром" зазнала збитків у розмірі 7 мільярдів доларів.

За словами джерел, близьких до переговорів, відновлення ролі Росії на європейському газовому ринку може допомогти укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним.

Хоча значна частина Європи знайшла альтернативних постачальників газу, деякі країни продовжують купувати російський газ. Представники енергетичної галузі припускають, що після мирної угоди кількість покупців може зрости.

Наразі РФ задовольняє лише 19% європейського попиту на газ (раніше — 40%), переважно у вигляді зрідженого газу (LNG) та постачанням через Туреччину по трубопроводу "Турецький потік".

Участь США в питанні відновлення продажу газу може допомогти Росії подолати політичний опір з боку деяких країн Європи. Вашингтон також отримає вигоду — зможе впливати на обсяги постачань і матиме доступ до процесу, за словами двох дипломатичних джерел і джерела в Білому домі.

Двоє з восьми джерел повідомили, що спеціальний представник США Стів Віткофф і представник президента РФ з інвестицій Кирило Дмитрієв обговорювали питання газу в межах мирних переговорів щодо України. Речник Віткоффа відмовився коментувати це.

Російський фонд прямих інвестицій, який очолює Дмитрієв, заявив Reuters: "Наразі таких обговорень немає".

Серед країн, які продовжують закуповувати газ у РФ: Угорщина і Словаччина — через "Турецький потік", а також Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія — у вигляді LNG від компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Нагадаємо:

5 травня повідомлялося, що Європейська комісія має намір запропонувати заходи щодо заборони імпорту всього російського газу до кінця 2027 року.

6 травня стало відомо, що Європейський Союз повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізує імпорт російської нафти.