Запаси газу в українських сховищах перевищили 9 мільярдів кубів: заповнені на 29%

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 млрд куб м. Сховища заповнені на 29,2%.

Про це свідчать дані профільного видання ExPro.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд куб м менше газу.

Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, з початку липня до українських ПСГ закачано понад 940 млн куб м природного газу, в 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього у липні очікується закачування газу до сховищ на рівні понад 1,7 млрд куб м, що стане найбільшим місячним обсягом закачування за два роки, з серпня 2023 року.

Середньодобовий обсяг закачування газу до сховищ у липні складає 55,4 млн куб м, на 23% більше, ніж у червні. Збільшення обсягів закачування газу до сховищ у липні пов’язано зі зростанням обсягів імпорту – до 26,8 млн куб м на добу.

Видання пише, що до початку наступного опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше 13 млрд куб м природного газу в сховищах. Це означає, що потрібно закачати ще близько 4 млрд куб м.

"Якщо темпи закачування газу залишатимуться на рівні липня, то цілі можна досягнути з випередженням графіку", - пише ExPro.

Нагадаємо:

Україна впродовж червня 2025 року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 1,35 млрд куб м природного газу. Обсяги закачування газу зросли в 1,8 раза у порівнянні з червнем минулого року (0,74 млрд куб м) та на 23% у порівнянні з травнем 2025 року. (1,1 млрд куб м).