12-13 листопада у Варшаві відбулася шоста міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine: Construction & Energy. Українську вітроенергетику на заході представляла численна делегація — понад 100 представників компаній, об'єднаних Українською вітроенергетичною асоціацією (УВЕА). Серед ключових тем для галузі – міжнародна співпраця, дефіцит кваліфікованих кадрів та інтеграція українського вітроенергетичного машинобудування в європейські ланцюги постачання.

Захід пройшов у виставковому центрі EXPO XXI. Його організатором традиційно виступила компанія PREMIER EXPO, патронат здійснював Офіс Президента України, підтримку — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, партнером стала Європейська комісія. Головною метою виставки організатори називають залучення міжнародного фінансування для розвитку українських громад. За даними організатора, ReBuild Ukraine 2026 об'єднав понад 7,5 тис. відвідувачів і понад 800 експонентів із 33 країн, на виставці працювали 27 національних павільйонів, а програма включала 7 міжнародних конференцій та 11 воркшопів.

Як повідомляє УВЕА, від вітроенергетичної галузі у виставці та конференційній програмі взяли участь 26 компаній-учасниць Асоціації, зокрема ДТЕК ВДЕ, Vestas, Enercon, Siemens Energy, Nordex Ukraine, KNESS, SPP Development Ukraine, УК "Вітряні парки України", Huawei Ukraine, KPMG Ukraine та інші. 13 із них представили власні стенди в межах виставки UA Energy.

Однією з ключових тем зустрічей делегації компанії УК "Вітряні парки України", яка реалізовує вітроенергетичні проєкти на Закарпатті, стала міжнародна промислова кооперація та інтеграція українського вітроенергетичного машинобудування в європейські ланцюги постачання.

Як наголошують у компанії, в Україні вже працюють підприємства, здатні виготовляти сучасне обладнання для вітроенергетики. Зокрема, ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" — єдиний в Україні виробник вітроенергетичних установок мультимегаватного класу, виробничі можливості якого відкривають перспективи для співпраці з міжнародними партнерами.

Владислав Єременко, генеральний директор УК "Вітряні парки України", яка реалізує на Закарпатті проєкти з будівництва ВЕС з українськими вітротурбінами "Френдлі Віндтехнолоджі"

"Для УК „Вітряні парки України" важливо, щоб розвиток вітроенергетики сприяв і розвитку українського машинобудування. Будівництво нових вітропарків створює попит на українське обладнання, забезпечує замовлення для підприємств, сприяє створенню робочих місць та відкриває можливості виходу на міжнародні ринки", — йдеться в повідомленні компанії.

Варто зауважити, що 26 січня 2026 року вперше в Україні лопать для вітротурбіни отримала національне маркування "Зроблено в Україні" саме на підприємстві "Френдлі Віндтехнолоджі". Уже в червні там виготовили десяту лопать для вітротурбін, що стало значущою подією для першого в державі серійного виробництва лопатей і важливим кроком у розвитку українського машинобудування.

За оцінкою УК "Вітряні парки України", участь у ReBuild Ukraine 2026 стала нагодою представити потенціал українського виробництва, обговорити перспективи співпраці та налагодити нові ділові контакти.

Команда Altelaw&Sempra разом з УВЕА та провідними експертами енергоринку презентували посібник "Керівництво з розвитку установок зберігання енергії та бізнес-можливостей для приватних інвесторів в Україні"

Сама УВЕА у павільйоні Данії презентувала два проєкти. Перший — проміжні результати роботи над посібником "Вітроенергетичний проєкт для громад", який Асоціація розробляє разом із юридичною фірмою Altelaw&Sempra за фінансової підтримки Данського енергетичного агентства (DEA) у межах Програми українсько-данського енергетичного партнерства. Посібник має надати громадам практичні знання та інструменти для розуміння можливостей і особливостей реалізації вітроенергетичних ініціатив на їхніх територіях.

Другий — результати дослідження "Стан попиту та пропозиції навичок на ринку відновлюваної енергетики та енергоефективності України", підготовленого в межах проєкту REE-Skill Ukraine — спільної ініціативи Mentor to Impact, Rud Pedersen Copenhagen та УВЕА. Згідно з дослідженням, 83% компаній уже відчувають зростання потреби в кваліфікованих кадрах, а 94% очікують критичного дефіциту фахівців – передусім із монтажу, експлуатації та технічного обслуговування вітротурбін.