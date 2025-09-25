На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут через дії РФ

Другий день поспіль окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Наголошується, що це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку РФ, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, нагадали в "Енергоатомі".

За інформацією НЕК "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті, наголошує "Енергоатом".

Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора – Енергоатома, щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі", – заявляє "Енергоатом".

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.