На ЗАЕС була стрілянина, біля реакторних блоків знайшли гільзи – МАГАТЕ

Ввечері 12 липня на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) лунали сотні пострілів зі стрілецької зброї.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Йдеться, що велика кількість пострілів, які неодноразово лунали приблизно годину, починаючи з 22:00 за місцевим часом, була незвичною.

Повідомляється, що під час обходу місця події 13 липня вранці команда МАГАТЕ побачила численні гільзи малого калібру, розкидані по землі поблизу реакторних блоків 5 та 6. Не було виявлено жодних ознак розбитих вікон чи інших фізичних пошкоджень.

"Така військова діяльність на великій атомній електростанції або поблизу неї є явно неприйнятною", – заявив гендиректор Гроссі.

Він висловив свою глибоку стурбованість очевидним збільшенням використання безпілотників поблизу атомних електростанцій з початку цього року, заявивши, що така зброя становить явну загрозу ядерній безпеці.

"Як я неодноразово заявляв, будь-який військовий напад на ядерний об'єкт – з дронами чи без них – ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинений», – сказав Гроссі.

Нагадаємо:

4 липня ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.