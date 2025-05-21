На Білоцерківській ТЕЦ сталася сильна пожежа: є жертви

На Білоцерківській ТЕЦ 21 травня сталася сильна пожежа.

Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна рада та телеканал "Крокус".

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:46.

На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків.

Телеканал "Крокус" повідомив про загибель двох людей.

Загоряння сталося під час ремонтних робіт.

На кадрах, які опублікував телеканал, видно, що вогонь повністю охопив одну з двох градирень.

Пізніше Білоцерківська міська територіальна рада повідомила, що під час ліквідації загоряння рятувальники виявили 2 обгорілі тіла.

"Рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м

Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються", - йдеться в повідомленні пресслужби.