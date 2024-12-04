Можливості України щодо імпорту електроенергії з ЄС зросли
З 1 грудня можливості України щодо імпорту електроенергії з сусідніх європейських держав зросли на 400 МВт.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Замість 1700 МВт тепер максимальна потужність імпорту у кожен момент часу може становити до 2100 МВт.
"Враховуючи наслідки двох останніх масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему, збільшення обсягів постачання електроенергії з-за кордону є нагальною потребою", - вважають в "Укренерго".
Енергокомпанія нагадала, що завдяки імпорту електроенергії на рівні не менше 60% від обсягів власного споживання промислові споживачі та бізнес будуть захищені від застосування погодинних відключень.
Нагадаємо:
Імпорт електроенергії у листопаді скоротився на 9,4% порівняно з жовтнем – до майже 165 000 МВт-год.
Імпорт електроенергії в обсязі 60% від споживання дозволить бізнесу і промисловості уникнути обмежень потужності та полегшить балансування енергосистеми.