Велика нафтокомпанія РФ розпродає міжнародні активи після санкцій США

"Лукойл", другий за величиною нафтовидобувник Росії, оголосив плани продати свої міжнародні активи - за кілька днів після того, як США запровадили санкції проти компанії РФ.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Після запровадження обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх структур низкою держав Lukoil пропонує продати свої міжнародні активи", - йдеться в заяві. "Розгляд пропозицій від потенційних покупців уже розпочато".

Президент США Дональд Трамп минулого тижня запровадив так звані "величезні санкції" проти "Роснефти" і "Лукойла" - двох найбільших російських виробників і експортерів нафти — з метою "послабити" воєнну касу Путіна й підсилити зусилля Вашингтона щодо завершення війни в Україні.

Хоча нинішній рівень економічного тиску навряд чи змінить позицію Кремля щодо війни, заява Lukoil свідчить, що крок США проти енергосектору РФ має швидкий ефект.

На відміну від державної "Роснефти", "Лукойл" - приватна компанія, однак, як вважають деякі аналітики, вона узгоджується з інтересами Кремля.

Компанія має значні активи в Європі, а також в Азербайджані, Казахстані, Іраку, ОАЕ, Єгипті та Нігерії.

Європейські активи "Лукойла" включають нафтопереробні заводи - два повністю належать їй у Болгарії та Румунії, а також 45% у третьому НПЗ у Нідерландах - а ще нафтосховища та мережі АЗС у Болгарії, Румунії, Хорватії, Сербії, Чорногорії та Північній Македонії.

Продаж болгарського НПЗ ускладнюється новими обмеженнями, які Софія запровадила після американських санкцій. Будь-які угоди з активами "Лукойла" у країні - особливо щодо НПЗ потужністю 190 тис. барелів на добу в прибережному Бургасі, єдиного в Болгарії - тепер потребують державного погодження.

За оцінкою московського брокера BCS, європейські активи "Лукойла" дають близько 5% його показника EBITDA - проти 11% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Лукойл" зазначив, що продаж міжнародних активів відбувається відповідно до ліцензії Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) на згортання операцій із компанією.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.