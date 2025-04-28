Корецького обрали новим головою "Нафтогазу"

Наглядова рада "Нафтогазу" обрала новим головою компанії Сергія Корецького.

Про це повідомляє джерело ЕП.

Джерела повідомляють, що фіналі відбору були Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".

Сергій Корецький очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" з листопада 2022 року. До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.

Нагадаємо:

Раніше, у листопаді 2022 року Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова головою правління "Нафтогаз України".

Згодом, у грудні 2024 Чернишов став віцепрем'єр-міністром України – міністром національної єдності України. З того часу його обв'язки тимчасово виконував Роман Чумак.