Після атаки РФ частина Донеччини залишилась без електроенергії
6 жовтня росіяни знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини – частина населених пунктів знеструмлені.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.
"Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим — і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період.
Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно", – наголосив він.
Щоб евакуюватися:
0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614
Нагадаємо:
Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.
Зокрема, деякі міста Донецької області були знеструмлені внаслідок обстрілів росіян.