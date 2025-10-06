Після атаки РФ частина Донеччини залишилась без електроенергії

6 жовтня росіяни знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини – частина населених пунктів знеструмлені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.

"Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим — і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період.

Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно", – наголосив він.

Щоб евакуюватися:

0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614 ‎

Нагадаємо:

Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Зокрема, деякі міста Донецької області були знеструмлені внаслідок обстрілів росіян.