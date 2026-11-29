Господарський суд Кіровоградської області зобов'язав ПрАТ "Кіровоградобленерго" сплатити НЕК "Укренерго" 33,5 млн грн основного боргу та близько 140 тис. річних.

Про це свідчить рішення суду.

Спір виник через оплату послуг з передачі електроенергії. Сторони уклали відповідні договори наприкінці 2023 року та у 2025 році.

За твердженням "Укренерго", обленерго не оплатило послуги за червень і липень 2026 року на загальну суму 33,5 млн грн.

"Кіровоградобленерго" заперечувало проти нарахованих обсягів. Там пояснювали це збільшенням транзитних перетікань електроенергії через мережі "Укренерго" та суміжних операторів розподілу, що, за даними компанії, призвело до зростання технологічних витрат.

Суд відхилив ці аргументи, зазначивши, що під час формування актів за червень і липень 2026 року обленерго використало сертифіковані дані Адміністратора комерційного обліку. У матеріалах справи не було доказів, що ці дані змінили, скоригували або визнали недостовірними в установленому порядку.

Суд також зауважив, що "Кіровоградобленерго" повідомляло "Укренерго" про незгоду з обсягами послуг, але не надало доказів оскарження їх до Адміністратора комерційного обліку, НКРЕКП або суду.

У результаті суд дійшов висновку, що нарахований обсяг послуг відповідає умовам договору, і зобов'язав обленерго сплатити борг.

Згідно з даними YouControl, акціонерами "Кіровоградобленерго" є "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." з Нідерландів, київське ТОВ "ВС Груп Менеджмент" і ТОВ "ДТЕК Мережі". Кінцевими бенефіціарами перших двох вказані Марина Ярославська та Олег Сізерман із Німеччини і Дамбінс Віліс, Вігантс Валтс та Альтбергс Артурс із Латвії.

Згідно з Державним реєстром санкцій, нідерландська компанія знаходиться під санкціями РНБО через зв'язок з представниками російського "лужниківського" угрупування, які були власниками компанії VSE раніше. Йдеться про віцеспікера Держдуми РФ Олександра Бабакова, бізнесмена Михайла Воєводіна та експрезидента московського ЦСКА Євгєнія Гінера.

В листопаді 2022 році суд арештував контрольні пакети акцій п'яти обленерго, зокрема "Кіровоградобленерго", що належали групі VS Energy, яку контролюють росіяни Гінер, Бабаков та Воєводін. Але акції не націоналізовані через відсутність достатньої доказової бази у Мін'юсту і Державного бюро розслідувань.

Засновник ТОВ "ДТЕК Мережі" – "ДТЕК ГРІДС Б.В." з Нідерландів, бенефіціаром якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо:

У вересні Господарський суд Кіровоградської області зобов'язав ПрАТ "Кіровоградобленерго" сплатити НЕК "Укренерго" 42,65 млн грн основного боргу та 153,7 тис. грн річних.