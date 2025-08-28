Атака РФ пошкодила енергооб’єкти у кількох областях України

Внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки вночі проти 28 серпня пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях України.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Як наслідок – є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", – йдеться в повідомленні.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", – пояснюють в компанії.

Вчора, 27 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 26 серпня.

В "Укренерго" зазначили, що зберігається необхідність у перенесенні активного споживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Також закликали користуватись потужними електроприладами з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 з них.

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінницької област. У результаті влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах області.