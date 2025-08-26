Україна вивела з ладу 17% нафтопереробки РФ – Reuters

За підрахунками інформагентства Reuters, українські атаки порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

За останній час Україна атакувала 10 заводів, порушивши виробництво приблизно 1,1 мільйона барелів на день.

Атаки на нафтопереробні заводи відбулися в той час, коли сезонний попит на бензин з боку туристів і фермерів у Росії досяг піку.

Росія посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі стрибком внутрішнього попиту ще до атак.

У деяких районах України, окупованих Росією, на півдні Росії і навіть на Далекому Сході спостерігався дефіцит бензину, що змусило автомобілістів перейти на більш дорогий бензин через дефіцит звичайного бензину марки А-95.

Нагадаємо:

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.

За його словами, на 23 серпня українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії: