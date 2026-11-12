Електронні земельні торги за 5 років перевищили 12 мільярдів

Вартість угод за результатами земельних аукціонів у державній електронній системі Прозорро.Продажі з 2021 року сягнула 12,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві пояснили, що це ціна, встановлена на торгах за продаж ділянок і щорічну оренду землі. За підсумками торгів вартість землі в середньому зросла майже в 1,9 раза.

За час реформи земельні торги в системі оголосили майже 5,8 тис. організаторів. Серед них громади, державний проєкт Земельний банк, приватні виконавці та приватні землевласники.

За 5 років вони реалізували понад 44 тис. ділянок. Це оренда, продаж приватних сільгоспділянок та реалізація арештованих земель.

Оренда ділянок усіх типів щорічно приносить організаторам понад 4,1 млрд грн. Через продаж земель організатори залучили майже 6,3 млрд грн, ще 1,9 млрд грн – це результат продажу арештованих ділянок.

Близько трьох з чотирьох земельних аукціонів, що відбулися в системі з 2021 року, стосувалися оренди або продажу земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо:

Державний земельний банк забезпечив 1,3 млрд грн надходжень до державного бюджету за час діяльності, включно з податками, дивідендами та іншими обов'язковими платежами.