Запоріжжя кинуло півмільйона гривень на боротьбу із сараною

На сесії міськради Запоріжжя депутати виділили 500 тисяч гривень на боротьбу із сараною, яка вже з’явилася в кількох районах міста.

Про це повідомляє zprz.city.

"Перший етап боротьби з сараною – це історія технічного її збирання. Це треба просто механічно її збирати з території, з дерев, з землі спеціальними сачками. І тільки після того є можливість застосовувати хімічний спосіб її ураження", – розповіла в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

За її словами, такі заходи — це реакція на екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС. Вона наголосила: катастрофа і надалі дає про себе знати у вигляді небажаних природних явищ, пише сайт.

"Це наслідки екологічної катастрофи, підриву Каховської ГЕС. І, на жаль, ми будемо роками відчувати різні негативні екологічні наслідки. Це загроза для аграрних посівів, зелених насаджень..

Наразі карантин запроваджено лише в Комунарському районі. В ДСНС та Держпродспоживслужбі загальної загрози для міста не бачать, однак у мерії запевняють: готові реагувати швидко й поетапно.

Харченко повідомила, що на інші етапи боротьби кошти є, і у разі потреби оперативно проведуть відповідну комісію з питань надзвичайних ситуацій в місті.

"Наскільки мені відомо, то зараз Держпродспоживслужба і Державна служба в питань надзвичайних ситуацій не вбачають критичності в місті Запоріжжя. Оголошено карантин в одному з районів, це Комунарський. Зараз ситуація під контролем", - зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше у Держпродспоживслужбі повідомили, що головними причинами нашестя сарани в Україні стали підвищення середньодобової температури, зміна природно-кліматичних умов, руйнування Каховської ГЕС, війна та занедбані землі біля фронту.

Також повідомлялося, що сарана поширювалася з прифронтових регіонів, що завадило моніторингу. У південних регіонах, тій же Миколаївській області, соняшник вже просто "горить" через посуху та спеку, врожаю аграрії вже не сподіваються.

Також повідомлялося, що військові адміністрації областей України, які цього року постраждали від посухи, озвучили пропозиції щодо державної підтримки аграріїв для мінімізації втрат внаслідок цього природного явища.