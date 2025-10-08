Держава компенсуватиме бізнесу гроші за зариблення

В Державному аграрному реєстрі 8 жовтня розпочали прийом заявок на отримання державної компенсації на вирощування рибопосадкового матеріалу (малька риби). Він триватиме до 1 листопада 2025 року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Програма передбачає надання держпідтримки за такими напрямами:

часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з метою його подальшої реалізації;

часткове відшкодування до 30% вартості на придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з метою виробництва товарної продукції (без урахування податку на додану вартість).

Зазначається, що відшкодування можуть отримати юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, та фізичні особи – підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби відповідно до законодавства, у яких аквакультура (рибництво) є основним видом економічної діяльності.

