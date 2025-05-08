БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха Жеваго

Бюро економічної безпеки наклало арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі Києва, а також на 291 млн грн, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За інформацією джерел ЕП, йдеться про Костянтина Жеваго.

Як зазначається, підприємець та колишній народний депутат продовжував господарську діяльність в Україні, попри те, що він переховується закордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України.

Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.

Як повідомляє БЕБ, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.

БЕБ наклало арешт на майно олігарха для подальшої передачі в державну власність. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

АРМА розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів олігарха Жеваго. В цей перелік входять корпоративні права 28 юридичних осіб, 7 спиртових заводів, 121 об’єкт нерухомого майна, 99 транспортних засобів.