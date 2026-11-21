На Чернігівщині рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві після російської атаки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Вранці російські війська завдали удару по одному з підприємств Чернігівського району. Внаслідок атаки загорілася двоповерхова будівля", – говориться у повідомленні.

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та відходити в укриття.

"Попри загрозу повторних ударів, підрозділи ДСНС ліквідували пожежу. Інформація про постраждалих не надходила", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо:

ДСНС завершило роботи з ліквідації наслідків російського удару по цивільному підприємству у Рівненській області.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували цивільне підприємство на Рівненщині, постраждала людина.

Вночі 21 листопада росіяни шахедом повторно атакували Кривий Ріг, поціливши по промисловому підприємству.